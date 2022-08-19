Черноморец подписал одного из лучших бомбардиров в истории УПЛ
Александр Гладкий вернулся в стан "моряков".
Черноморец серьезно усилил атакующую линию перед началом нового сезона УПЛ.
Коллектив Романа Григорчука подписал опытного украинского форварда Александра Гладкого.
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пресс-служба "моряков" не уточняет детали трансфера одного из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.
В течении своей карьеры Гладкий успел поиграть за Шахтер, Динамо Киев, Металлист, Карпаты и Зарю.
Также в 2018 году Александр уже защищал цвета Черноморца. На счету нападающего 98 голов в УПЛ, что позволяет ему занимать седьмую строчку в топе лучших голеадоров в истории украинского первенства.