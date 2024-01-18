Бывший футболист Динамо впервые стал отцом

Полузащитник Колоса Павел Ориховский стал отцом.

Жена футболиста Александра родила девочку. Имя родители пока не разглашают.

Читай также: Футболист Динамо сделал предложение своей девушке

"Наше маленькое сокровище. Спасибо, самая родная, за дочечку", – написал Павел.

В текущем сезоне Ориховский провел девять матчей, в которых забил забил один мяч и сделал две результативные передачи. Воспитанник киевского Динамо выступает за Колос с 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший лидер сборной Украины стал отцом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!