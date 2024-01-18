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Бывший футболист Динамо впервые стал отцом

Ориховский будет воспитывать дочь.
Сегодня, 14:45
Павел Ориховский с женой / instagram.com/pasha_orikhovskyi/
Павел Ориховский с женой / instagram.com/pasha_orikhovskyi/

Полузащитник Колоса Павел Ориховский стал отцом. 

Жена футболиста Александра родила девочку. Имя родители пока не разглашают.

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"Наше маленькое сокровище. Спасибо, самая родная, за дочечку", – написал Павел.

В текущем сезоне Ориховский провел девять матчей, в которых забил забил один мяч и сделал две результативные передачи. Воспитанник киевского Динамо выступает за Колос с 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший лидер сборной Украины стал отцом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Павел Ориховский Колос

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