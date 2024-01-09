"Дар отцовства": бывший лидер сборной Украины стал отцом
У Федецкого родился второй сын.
Бывший защитник сборной Украины, Днепра и других клубов Артем Федецкий стал отцом.
Жена украинца Юлия опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о событии.
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"Ровно месяц назад, 9 декабря 2023 года, мы стали родителями еще одного мальчика. Спасибо Богу за этот невероятный дар родительства и судьбе, что такое безусловное счастье нам подарила", — написала Юлия.
Отметим, что у Артема уже есть один ребенок — сын Адриан.
Ранее сообщалось, что Олег Гусев показал милую фотографию с новорожденным сыном.
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