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"Нужно забыть навсегда": Федецкий призвал игнорировать украинца, который играет в Германии

Артем жестко раскритиковал Ордеца.
Сегодня, 16:39
Иван Ордец / Getty Images
Иван Ордец / Getty Images

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу защитника Бохума Ивана Ордеца.

По словам Артема, игрока, который находится на контракте российского клуба, нужно игнорировать.

!Стабильный игрок Бохума, обыгравший Баварию? И что из этого? Здесь нужно говорить не о футбольных качествах, а о человеческих. Ордеца нужно забыть навсегда. Пусть обыгрывает хоть сборную мира, нам не нужно о нем упоминать.

Его вызов разрушит атмосферу сборной. Я думаю, Ребров сам это прекрасно понимает. Ордецу не нужно даже вспоминать. Он из Волновахи, которую россияне уничтожили, а его контракт до сих пор принадлежит московскому Динамо и свою позицию по войне он четко не высказал. Таких людей следует забыть. Пусть живет своей жизнью, которая его устраивает. Он точно не нужен Украине", - приводит слова Федецкогоsport-express.ua.

Напоним, Ордец перешел в Бохум после того, как воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с московским Динамо.

Ранее Трубин оценил возвращение Ракицкого в Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Федецкий

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