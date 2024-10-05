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"Мафия": экс-игрок сборной Украины подверг жесткой критике ФИФА и УЕФА за поддержку рф

Артем Федецкий не сдержал эмоций.
Сегодня, 08:57
Артем Федецкий / Getty Images
Артем Федецкий / Getty Images

Бывший футболист национальной сборной Украины Артем Федецкий разнес ФИФА и УЕФА, которые продолжают осуществлять выплаты РФ и начисляют тем очки в таблице коэффициентов, несмотря на отстранение:

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"Мафия! Что говорить, если еще совсем недавно, спонсором УЕФА был Газпром. УЕФА за деньги готов делать что угодно. О чем можно говорить, если российским клубам и сборной запрещены выступления на международных турнирах, а баллы продолжают начисляться.

Это нонсенс! У меня нет слов! Это дико и удивительно. Весь мир видит, что на Украину коварно напал агрессор, но только не закрывающий на это глаза УЕФА. В этой структуре очень большая коррупция", – цитирует Федецкого Sport-eхspres.

Напомним, за свою карьеру Федецкий поиграл за Карпаты, Шахтер и ряд других клубов.

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