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Федецкий раскритиковал Мудрика, сравнив с Конопянкой: Миша сидел бы на скамейке и учился

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий не понимает хайпа во круг Михаила Мудрика.
Сегодня, 12:15
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил уровень Михаила Мудрика, которого многие называют преемником Евгения Коноплянки в национальной команде:

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"Миша бы сидел на скамейке и учился, как надо играть. Не понимаю хайпу вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, Шахтер - красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов. Это праймовый подход менеджмента клуба.

Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По-моему, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько нужно работать. Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена", - сказал Федецкий.

Напомним, Евгений и Артём вместе выступали в ФК Днепр. Также в карьере Коноплянки были Севилья, Шахтер, Шальке и другие клубы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка Михаил Мудрик

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