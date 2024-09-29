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"Чтобы все меня видели": Коноплянка признался, на что потратил первую зарплату

Евгений купил кроссовки и телефон.
Сегодня, 08:10
Евгений Копоплянка / Getty Images
Евгений Копоплянка / Getty Images

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что приобрел на первую зарплату в ФК Днепр:

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"Как сегодня помню - купил телефон себе первый. Первый, потому что мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его. И кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в этом центре в Днепре. Да, вся зарплата пошла" , - сказал Евгений kONOPLAY.

Стоит отметить, Евгений поиграл за Днепр, Севилью, Шальке и ряд других клубов. Недавно футболист объявил о завершении футбольной карьеры.

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