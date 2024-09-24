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Рауль может возглавить экс-клуб Коноплянки

Шальке хочет видеть звездного испанца тренером первой команды.
Сегодня, 09:32
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Легендарный нападающий мадридского Реала Рауль, ныне возглавляющий вторую команду "сливочных", может трудоустроиться в Германии. Об этом пишет Fichajes.net.

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По информации источника, в услугах тренера заинтересовано руководство Шальке, желающее предложить испанцу должность главного тренера первой команды.

Сообщается, что 47-летний коуч хочет закончить сезон 2024/25 в роли тренера Реал Мадрид Кастилья.

Напомним, звездный испанец выступал за Шальке в роли футболиста. Форвард провел 98 матчей за Шальке, в которых сумел отличиться 40-ю голами. В свое время за Шальке выступал и украинец Евгений Коноплянка, недавно объявивший о завершении карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рауль ФК Шальке

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