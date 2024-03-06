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Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала

Рауль попал в сферу интересов немецкого клуба.
Сегодня, 00:44
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Байер ищет возможного преемника для Хаби Алонсо, рассматривая более 20 тренеров. Об этом сообщает издание Bild.

Немецкий клуб собрал информацию о кандидатах, включая данные о контрактах, стилях игры и языковых навыках.

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Шорт-лист включает от пяти до десяти человек, которые могут заменить испанского тренера, хотя Байер надеется, что Алонсо останется еще на один сезон.

Среди претендентов – главный тренер Штутгарта Себастьян Хенесс и Рауль, руководящий второй командой Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер рауль Хаби Алонсо

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