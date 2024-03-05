В Байере опровергли информацию о переговорах Алонсо с Баварией

В Байере опровергли факт переговоров между Баварией и Хаби Алонсо, пишет Bild.

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб договорился с испанцем о переходе. Эти новости вызвали ярость в Леверкузене.

Дело в том, что Алонсо сообщал боссам клуба, когда вел переговоры с Ливерпулем, однако в этот раз ни о каких контактах не сообщалось.

Кроме того в клубе опровергают информацию об отступных в контракте испанца. Байер еще раз подчеркнул, что у них с Алонсо джентельсменское соглашение.

Если испанец решит перебраться в Ливерпуль, Реал или Баварию, то руководство не будет мешать, однако попросит отступные. Которые, очевидно, для мюнхенского клуба будут в разы больше.

Ранее также и Бавария опровергла информацию о переговорах с Алонсо.

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