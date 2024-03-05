Бавария опровергла информацию о ведении переговоров с Алонсо

Мюнхенцы ждут, когда испанский наставник даст знак о том, что он хочет сменить место работы.

За короткий отрезок времени будущее Хаби Алонсо стало самой горячей темой на рынке тренеров.

На испанского наставника Байера претендуют многие топовые клубы Европы. Недавно же появилась информация, что Бавария уже ведет переговоры с Алонсо.

Однако, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание Bild, "ротен" решительно отрицают данные сообщения.

Мюнхенцы не скрывают своей заинтересованности в приглашении Алонсо, однако они ждут от него сигнала о том, что он готов к серьезным переговорам - этого же пока что не случилось.

При этом Байер очень раздражен последними сообщениями о переговорах своего тренера с Баварией.

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Изданием отмечается, что, когда Ливерпуль связался с агентом тренера Иньяки Ибаньесом, то он сообщил об этом руководству леверкузенского коллектива. После информации о переговорах Алонсо с Баварией клуб не получал от агента никаких сообщений.

Когда Хаби Алонсо продлевал контракт до 2026 года, Байер пообещал не стоять у него на пути, если в нем будут заинтересованы большие клубы. Однако они должны будут заплатить за него некую компенсацию, которая для Баварии будет больше.

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