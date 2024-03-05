Один из лидеров Байера вернулся на радары Баварии

"Ротен" могут сделать так, что будущим летом игрок последует за своим тренером в Мюнхен.

Правый латераль Байера Джереми Фримпонг снова оказался в списке целей Баварии.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, игра 23-летнего нидерландца впечатлила руководство мюнхенского клуба, которое теперь настроено приобрести игрока.

По информации источника, в контракте Фримпонга прописана сумма компенсации в размере 40-45 миллионов евро.

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Однако Бавария решит приобрести футболиста в том случае, если место Томаса Тухеля у руля команды займет тренер, который строит игру с тремя центральными защитниками.

Таким образом, Фримпонг может переехать в Мюнхен вслед за своим нынешним наставником Хаби Алонсо, который уже ведет переговоры с Баварией.

В нынешнем сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 30 матчах Байера во всех турнирах, в которых он записал на свой счет 10 голов и 10 результативных передач.

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