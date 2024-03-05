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Заря добавила в заявку на УПЛ двух иностранных новичков

В ближайшее время Юрий Коваль получит в свое распоряжение усиление на нескольких позициях.
Сегодня, 09:34
Алиун Ндур / ФК Заря
Алиун Ндур / ФК Заря

Заявка луганской Зари на Украинскую Премьер-лигу сезона-2023/24 пополнилась несколькими именами.

На официальном сайте УПЛ в заявке "черно-белых" появились два игрока, которые были подписаны во время зимней паузы.

Речь идет о защитнике Кристофере Нваэзе и нападающем Алиуне Ндуре.

Источник: ФК Заря

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Отметим, что сенегальский форвард подписал с луганчанами однолетний контракт с возможностью продления на 4 года. Соглашение с нигерийским центрбеком рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, что Нваэзе и Ндур не смогли помочь Заре в первых двух матчах УПЛ после возобновления чемпионата из-за проблем с документами. Вскоре игроки должны будут присоединиться к своим новым одноклубникам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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