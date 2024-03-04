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Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо

Испанец выбрал довольно логичное развитие карьеры.
Сегодня, 21:18
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Бавария провела переговоры с тренером Байера Хави Алонсо. Об этом сообщает журналист Sky Sport News Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы уже вели обсуждения не только с агентами тренера Байера, но и с самим испанцем.

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Предполагается, что Алонсо, если покинет Байер после окончания сезона, склоняется к переходу именно в стан мюнхенцев.

Однако, чтобы назначить Алонсо этим летом, Бавария должна будет выплатить компенсацию в размере 15-25 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер Хаби Алонсо

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