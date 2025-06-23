Легенда испанского футбола может возглавить молодежную сборную страны
Легендарный нападающий Реала и сборной Испании Рауль, который уже несколько лет строит свою тренерскую карьеру, может получить новое место работы.
Как сообщает AS, специалиста рассматривают на замену Санти Дении в молодежной сборной. Дения, в свою очередь, возглавит один из клубов катарского чемпионата.
Федерация футбола Испании считает Рауля подходящим специалистом, поскольку он в течение длительного времени работал с молодежной командой мадридского Реала, а значит, понимает специфику работы с молодыми игроками.
В то же время, 47-летнего испанца на пост тренера рассматривает ряд немецких клубов.
Напомним, Испания U-21 вылетела из молодежного Евро-2025 на стадии четвертьфинала. На ISPORT доступно расписание и результаты турнира.
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