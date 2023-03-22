Рауль изъявил готовность возглавить Реал

Экс-форвард Реала Рауль может возглавить клуб. Об этом сообщает издание Madrid Xtra.

Испанец готов стать главным тренером мадридского клуба, если представится такая возможность. Легенда "сливочных" уже говорил об этом руководству.

Напомним, сейчас Рауль тренирует вторую команду Реала, выступая с ней в третьем испанском дивизионе.

В свою очередь Карло Анчелотти занимает с первой командой "сливочных" вторую строчку Ла Лиги, отставая от Барселоны на 12 очков.

Ранее сообщалось, что Реал определился с потенциальным преемником Анчелотти.