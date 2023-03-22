iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рауль изъявил готовность возглавить Реал

Легенда клуба может стать тренером основной команды.
Сегодня, 14:52
Рауль / Getty Images
Рауль / Getty Images

Экс-форвард Реала Рауль может возглавить клуб. Об этом сообщает издание Madrid Xtra.

Испанец готов стать главным тренером мадридского клуба, если представится такая возможность. Легенда "сливочных" уже говорил об этом руководству.

Напомним, сейчас Рауль тренирует вторую команду Реала, выступая с ней в третьем испанском дивизионе.

В свою очередь Карло Анчелотти занимает с первой командой "сливочных" вторую строчку Ла Лиги, отставая от Барселоны на 12 очков.

Ранее сообщалось, что Реал определился с потенциальным преемником Анчелотти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рауль Реал Мадрид

Статьи по теме

Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави Игроки Реала попросили коллег из Барселоны провести воспитательные беседы с Гави
Реал хочет установить в новом контракте своего полузащитника космическую клаусулу Реал хочет установить в новом контракте своего полузащитника космическую клаусулу
Вингер Реала близок к уходу из клуба Вингер Реала близок к уходу из клуба
Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Барселона - Реал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 115:59
Порше официально свернули проект участия в Формуле-1
Киберспорт15:57
BLAST разрешила российской команде Outsiders вернуть прежнее название Virtus.pro
Украина15:42
Ротань объяснил, почему Конопля отсутствует в составе сборной
Украина15:25
Украина завтра проведет товарищеский матч
Евро-202415:10
Ротань: Мудрик - бриллиант, которым нужно дорожить, интеллект Зинченко - главный прогресс футбола
Европа14:52
Рауль изъявил готовность возглавить Реал
Европа14:43
"Спасибо твоему любимому": Фанаты Реала потроллили девушку Кариуса
Бокс14:25
"Фьюри - куриное де**мо. Все знали, что он сойдет с поединка": Реакция Сети на срыв боя с Усиком
Евро-202414:23
Англия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Ротаня
Европа14:20
Месут Озил завершил карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK