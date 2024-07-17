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Коноплянка объявил о завершении карьеры

Легендарный украинец повесил бутсы на гвоздь.
Сегодня, 14:27
Евгений Коноплянка / Getty Images
Евгений Коноплянка / Getty Images

Бывший вингер Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка официально завершил карьеру.

Украинский футболист опубликовал пост, в котором сообщил о своем решении.

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"Сегодня поделюсь с вами чем-то очень важным. Футбол для меня — больше чем просто игра, больше чем просто спорт или соревнование. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле.

Но сегодня я должен сообщить вам, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому благодарю всех, кто прошел со мной этот путь, всех, кто разделял со мной радость побед и печали поражений, всех, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его. Но каждый конец - это новое начало, поэтому я не покидаю спорт насовсем.

Я стал основателем двух крутых проектов, которые, надеюсь, заинтересуют и вас!

1) Скаутское агентство для футболистов Talented Birds, которое мы основали совместно с Романом Зозулей. Место, где мы будем помогать молодым талантливым ребятам исполнять свои мечты.

2) Киберспортивная организация kONO.ECF. Место, где я буду осуществлять свою мечту, ведь я очень давно и страстно люблю компьютерные игры", - написал Коноплянка.

Отметим, что последним клубом Евгения был ЧФР, который он покинул в январе.

Ранее Судаков намекнул на трансфер, обратившись к Шахтеру песней Вакарчука.

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