Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной

Нападающий Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Футболист опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил о своем решении.

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"Настало время перевернуть страницу. Я иду навстречу иным приключениям. Отныне я самый первый болельщик этой команды.

Сборная Франции, которой я прослужил в течение 13 лет, навсегда остается в моем сердце: она большая моя гордость и самое прекрасное воспоминание для меня", - написал Жиру.

В составе национальной команды Жиру дебютировал в 2011 году. За это время он провел 137 игр, в которых забил 57 голов - лучший бомбардир страны в истории.

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