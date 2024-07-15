Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Футболист Баварии Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.
Немец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о своем решении.
"Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах".
Читай также: Милан может приобрести форварда сборной Германии
Последний матч Мюллер в составе сборной Германии провел в четвертьфинале Евро-2024 против Испании (1:2).
В составе национальной команды Томас дебютировал в марте 2010 гола. За это время он провел 131 матч, забил 45 голов, сделал 41 голевую передачу. В 2014 году становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!