Футболист Баварии Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Немец опубликовал пост в Instagram, в котором сообщил о своем решении.

"Я всегда гордился тем, что представлял свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах".

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Последний матч Мюллер в составе сборной Германии провел в четвертьфинале Евро-2024 против Испании (1:2).

В составе национальной команды Томас дебютировал в марте 2010 гола. За это время он провел 131 матч, забил 45 голов, сделал 41 голевую передачу. В 2014 году становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Ди Мария завершил карьеру в сборной Аргентины.

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