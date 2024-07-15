Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии
Полузащитник сборной Швейцарии и Чикаго Джердан Шакири больше не будет выступать за национальную команду.
32-летний игрок сообщил, что завершил международную карьеру.
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"Семь турниров, много голов, 14 лет со сборной Швейцарии и незабываемые моменты.
Остались прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем спасибо", – написал Шакири.
Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. 🇨🇭❤️… pic.twitter.com/qT9OoQK79x— Xherdan Shaqiri (@XS_11official) July 15, 2024
В составе сборной Швейцарии он дебютировал в 2010 году. На его счету 125 матчей, забил 32 гола и сделал 34 голевые передачи.
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