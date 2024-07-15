Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Футболист сосредоточится на выступлениях за клуб.

Полузащитник сборной Швейцарии и Чикаго Джердан Шакири больше не будет выступать за национальную команду.

32-летний игрок сообщил, что завершил международную карьеру.

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Футболист сосредоточится на выступлениях за клуб.

"Семь турниров, много голов, 14 лет со сборной Швейцарии и незабываемые моменты.

Остались прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем спасибо", – написал Шакири.

Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. 🇨🇭❤️… pic.twitter.com/qT9OoQK79x — Xherdan Shaqiri (@XS_11official) July 15, 2024

В составе сборной Швейцарии он дебютировал в 2010 году. На его счету 125 матчей, забил 32 гола и сделал 34 голевые передачи.

Ранее Мюллер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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