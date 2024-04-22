Рауль может покинуть структуру Реала

Главный тренер Реал Мадрид Кастилья Рауль готов покинуть клуб. Об этом сообщает Diario AS.

46-летний испанский специалист считает, что его время в молодежном футболе уже прошло после успешной работы в молодежной академии "сливочных".

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Агент специалиста готов рассмотреть предложения. Севилья и немецкий клуб проявляют интерес к сотрудничеству с Раулем. Сам испанец мечтает возглавить первую команду Реала.

Напомним, легенда мадридского клуба возглавляет Кастилью с лета 2019 года, его контракт истекает летом 2024 года.

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