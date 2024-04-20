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Анчелотти прокомментировал новости об уходе капитана Реала

Итальянец готов принять любое решение своего подопечного.
Сегодня, 18:49
Анчелотти и Начо / Getty Images
Анчелотти и Начо / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном уходе защитника Начо по окончании сезона.

"Мы будем уважать решение Начо. Он знает, что мы о нем думаем. Начо сам решает свое будущее. Даже против Манчестер Сити он провел фантастическую игру. Он топ-защитник", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

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Напомним, Фернандес дебютировал за Реал в Ла Лиге еще в 2011 году.

В текущем сезоне на счету испанского центрбека 23 матчах в рамках местного чемпионата, в которых футболист заработал по две желтых и две карточки.

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