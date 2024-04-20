Анчелотти прокомментировал новости об уходе капитана Реала
Итальянец готов принять любое решение своего подопечного.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о возможном уходе защитника Начо по окончании сезона.
"Мы будем уважать решение Начо. Он знает, что мы о нем думаем. Начо сам решает свое будущее. Даже против Манчестер Сити он провел фантастическую игру. Он топ-защитник", – приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
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Напомним, Фернандес дебютировал за Реал в Ла Лиге еще в 2011 году.
В текущем сезоне на счету испанского центрбека 23 матчах в рамках местного чемпионата, в которых футболист заработал по две желтых и две карточки.
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