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Анчелотти - о критике стиля игры Реала в матче с Сити: Не видел грустных фанатов

Итальянец не видит минусов в своей тактике.
Сегодня, 15:19
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об игровом стиле своей команды.

"Критика меня не удивляет. Все имеют право выражать свое мнение".

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"Нужно уметь хорошо играть и с мячом, и без него. Мы очень хорошо справились. Я не видел ни одного грустного фаната Реала. Расскажи мне о море, моряк", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, Реал обыграл Манчестер Сити (1:1, 4:3 пенальти) в четвертьфинале Лиги чемпионов, пройдя в полуфинал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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