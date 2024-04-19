Каземиро признался, что Анчелотти плакал, когда бразилец уходил из Реала

В тот момент бразилец засомневался в правильности своего решения.

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро поделился интересными подбробностями своего ухода из мадридского Реала.

Напомним, бразилец неожиданно сменил Реал на Юнайтед летом 2022 года за 70 млн евро.

Каземиро рассказал, что лишь раз засомневался в своем решении, когда застал Карло Анчелотти плачущим.

"Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в Манчестер Юнайтед. Помню, это было в пятницу днем, и переход в Ман Юнайтед был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась.

Я пошел поговорить с Карло Анчелотти. Я зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда повернулся, Анчелотти плакал. Я ему сказал: "Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты".

Он сказал мне: "Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил".

Это был момент когда я засомневался. Я понял то, как много людей меня полюбило в Реале. Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального", – приводит слова Каземиро ESPN.

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