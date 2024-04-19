iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Каземиро признался, что Анчелотти плакал, когда бразилец уходил из Реала

В тот момент бразилец засомневался в правильности своего решения.
Сегодня, 16:07
Каземиро и Карло Анчелотти / Getty Images
Каземиро и Карло Анчелотти / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Каземиро поделился интересными подбробностями своего ухода из мадридского Реала.

Напомним, бразилец неожиданно сменил Реал на Юнайтед летом 2022 года за 70 млн евро.

Каземиро рассказал, что лишь раз засомневался в своем решении, когда застал Карло Анчелотти плачущим.

"Я никому об этом раньше не говорил. Я лишь однажды усомнился в своем переходе в Манчестер Юнайтед. Помню, это было в пятницу днем, и переход в Ман Юнайтед был готов, за исключением моей подписи. Люди знали, что сделка состоялась.

Я пошел поговорить с Карло Анчелотти. Я зашел в его офис, и он уже все знал. Я открыл дверь и когда повернулся, Анчелотти плакал. Я ему сказал: "Ты не можешь плакать. Кто угодно, только не ты".

Он сказал мне: "Каз, я не знаю, почему я плачу, но я очень люблю тебя и не хочу, чтобы ты уходил".

Это был момент когда я засомневался. Я понял то, как много людей меня полюбило в Реале. Но я уже дал слово, и мое слово важнее всего остального", – приводит слова Каземиро ESPN.

Ранее также тен Хаг сообщил, что ситуация с Гарначо исчерпана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро

Статьи по теме

Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду Экс-игрок Реала: Мбаппе напоминает мне Роналду
Хавбек Манчестер Юнайтед снова выбыл из-за травмы Хавбек Манчестер Юнайтед снова выбыл из-за травмы
Лидер Ман Юнайтед высказался о приходе в клуб нового совладельца Лидер Ман Юнайтед высказался о приходе в клуб нового совладельца
Саудовские клубы нацелились на ключевых игроков топ-команд АПЛ Саудовские клубы нацелились на ключевых игроков топ-команд АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 1:1 (по пенальти 3:4) видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: состоялась жеребьевка первого раунда
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Испанские клубы готовы выкупить хавбека Тоттенхэма
Европа18:18
Гвардиола - о спаде Ман Сити: Мы не машины
Европа17:49
Легенда Барселоны недоволен публичной критикой Гюндогана в адрес игроков клуба
Европа17:45
Лукаку попытается убедить Рому выкупить его контракт
Европа17:20
Авторитетный журналист опроверг информацию о том, что Зидан возглавит Баварию
Европа17:03
Наставник сборной Украины U-19 поделился мыслями о жеребьевке Евро-2024
Европа16:50
Источник объяснил, почему Гвардиола решил продать Палмера
Другие страны16:38
Роналду трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
16:35
Ювентус нацелился на обидчика сборной Украины
Европа16:07
Каземиро признался, что Анчелотти плакал, когда бразилец уходил из Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK