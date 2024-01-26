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Трубин оценил возвращение Ракицкого в Шахтер

Анатолий поделился впечатлениями от игры с Ярославом.
Сегодня, 10:50
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер Донецк

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал возвращение в Шахтер Ярослава Ракицкого и Дмитрия Чигринского.

По словам украинца, легенды команды придали огромное значние для команды.

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"О, это легенды! Я даже не думал, что мог бы с ними сыграть. Это мои прекрасные впечатления из детства детства, я смотрел, когда они играли, еще малышом на стадионе и по телевизору.

С Чигринским, к сожалению, мне не повезло сыграть, а вот с Ракицким выходили на поле. Ярослав – футболист высокого уровня с большим опытом и неповторимым пасом и ударом. Супер, что такой игрок вернулся в Шахтер, в УПЛ", - приводит слова украинца Український футбол.

В текущем сезоне Ракицкий провел 13 матчей за Шахтер, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Ракицкий Анатолий Трубин

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