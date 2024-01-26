Трубин оценил возвращение Ракицкого в Шахтер

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал возвращение в Шахтер Ярослава Ракицкого и Дмитрия Чигринского.

По словам украинца, легенды команды придали огромное значние для команды.

Читай также: "Топ-решение": Трубин назвал клуб, в котором должен продолжить карьеру Судаков

"О, это легенды! Я даже не думал, что мог бы с ними сыграть. Это мои прекрасные впечатления из детства детства, я смотрел, когда они играли, еще малышом на стадионе и по телевизору.

С Чигринским, к сожалению, мне не повезло сыграть, а вот с Ракицким выходили на поле. Ярослав – футболист высокого уровня с большим опытом и неповторимым пасом и ударом. Супер, что такой игрок вернулся в Шахтер, в УПЛ", - приводит слова украинца Український футбол.

В текущем сезоне Ракицкий провел 13 матчей за Шахтер, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее Трубин назвал украинских футболистов, которых хотел бы видеть в Бенфике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!