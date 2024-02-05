Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о создании команды для военных с ампутациями.

Эта инициатива была создана для того, чтобы помочь защитникам Украины пройти реабилитацию путем участия в футбольных матчах.

Сообщается, что на первом этапе состав команды будет начислять 20 игроков и тренер, которые будут проводить регулярные тренировки в Киеве и Счастливом (Киевская область).

В ближайшее время начнется набор игроков и подготовка тренеров. Также предусмотрены будущие матчи в различных соревнованиях, в том числе европейских.

🇺🇦 ФК «Шахтар» оголошує про створення футбольної команди для людей з інвалідністю.



Учасниками команди стануть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок.



Дізнайтеся більше: https://t.co/q7gdUEvUkJ#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/iY6sMG9JeB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 5, 2024

"Украинские воины, отдавшие свое здоровье, защищая страну от врага, сегодня как никто нуждается в поддержке общества. По разным оценкам в настоящее время в Украине около 50 тысяч военнослужащих имеют ампутации из-за ранений", - заявил гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

"Шахтер – первый клуб УПЛ, создающий команду для военных с ампутациями. Наша задача – создать все условия для того, чтобы эти люди могли интегрироваться и вернуться, насколько это возможно, к активной жизни. При организации новой команды мы будем опираться на международную практику адаптивного футбола.".

Напомним, что днем ранее донецкий Шахтер объявил о приобретении грузинского защитника Динамо Тбилиси.

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