Заря объявила о подписании контракта с нигерийским защитником

У игрока нет опыта выступлений за пределами своей родины.

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Кристофером Нваэзе, который уже провел несколько матчей на сборах команды Юрия Коваля. Срок действия соглашения между сторонами не сообщается.

К "черно-белым" 21-летний центрбек присоединился на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был Плато Юнайтед.

Примечательно, что Нваэзе никогда не играл за пределами Нигерии. Футболист выступал в составе Аква Юнайтед (14 матчей), Квара Юнайтед (63 матча, 7 голов) и ранее упомянутого Плато Юнайтед (25 матчей, 3 гола та 1 ассист).

Вместе с Плато Юнайтед защитник играл в африканской Лиге Чемпионов и Кубке Конфедераций. Ранее он также вызывался в расположение сборной Нигерии U20 (5 матчей, 1 гол) и U23 (2 матча).

Стоит отметить, что в расположении Зари также находятся брат-близнец хавбека Лацио Тома Башича Яков, а также сенегальский форвард Матар Диае, который ранее выступал за Карпаты и Олимпик.

Напомним, что ранее луганская Заря арендовала форварда клуба португальской Примейры.

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