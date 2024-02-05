iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря объявила о подписании контракта с нигерийским защитником

У игрока нет опыта выступлений за пределами своей родины.
Сегодня, 20:31
Кристофер Нваэзе / ФК Заря
Кристофер Нваэзе / ФК Заря

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Кристофером Нваэзе, который уже провел несколько матчей на сборах команды Юрия Коваля. Срок действия соглашения между сторонами не сообщается.

К "черно-белым" 21-летний центрбек присоединился на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был Плато Юнайтед.

Примечательно, что Нваэзе никогда не играл за пределами Нигерии. Футболист выступал в составе Аква Юнайтед (14 матчей), Квара Юнайтед (63 матча, 7 голов) и ранее упомянутого Плато Юнайтед (25 матчей, 3 гола та 1 ассист).

Вместе с Плато Юнайтед защитник играл в африканской Лиге Чемпионов и Кубке Конфедераций. Ранее он также вызывался в расположение сборной Нигерии U20 (5 матчей, 1 гол) и U23 (2 матча).

Стоит отметить, что в расположении Зари также находятся брат-близнец хавбека Лацио Тома Башича Яков, а также сенегальский форвард Матар Диае, который ранее выступал за Карпаты и Олимпик.

Напомним, что ранее луганская Заря арендовала форварда клуба португальской Примейры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Заря подписала центрбека из Нигерии Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Заря подписала центрбека из Нигерии
Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями
Определилось, на каком стадионе будет проводить матчи луганская Заря Определилось, на каком стадионе будет проводить матчи луганская Заря
Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа21:08
Звезду Челси заметили в ночном клубе после позора от Вулверхэмптона
Украина20:54
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Заря подписала центрбека из Нигерии
Киберспорт20:45
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей Eternal Fire - NaVi, Complexity - Falcons
Украина20:31
Заря объявила о подписании контракта с нигерийским защитником
Киберспорт20:28
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi в тройке лучших, Monte девятые
НБА20:08
Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона
НБА19:43
Лиллард, Халибертон и другие объявили об участии в конкурсе трехочковых бросков МВЗ-2024
Европа19:20
Челси не собирается снова менять тренера по ходу сезона
Украина19:03
Шахтер объявил о создании команды, состоящей из военных с ампутациями
Европа18:38
Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK