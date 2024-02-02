Заря анонсировала новый трансфер

Скорее всего, речь идет об усилении линии атаки.

Луганская Заря анонсировала пополнение состава своей команды.

"Черно-белые" опубликовали в Instagram пост, который гласит, что скоро будет объявлено о новом трансфере.

Скорее всего, речь идет о переходе Алиуна Ндура из португальской Эштрелы Амадоры. Местный клуб уже вчера оповестил своих болельщиков, что Ндур переберется в стан луганчан.

22-летний сенегалец станет игроком Зари на правах аренды с возможным правом выкупа за 300 тысяч евро по завершению этого сезона.

В текущем сезоне форвард провел за Эштрелу 9 матчей в чемпионате Португалии, отдав одну результативную передачу.

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