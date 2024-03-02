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Колос - Рух 0:1: обзор матча и результат игры 02.03.2024

Львовяне заработали три очка, продолжая погоню за клубами из еврокубковой зоны.
Сегодня, 20:12
Колос - Рух / УПЛ
Колос - Рух / УПЛ

В субботу, 2 марта, в Ковалевке прошел матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местный Колос встречался с Рухом.

Уже на третьей минуте поединка львовский коллектив вышел вперед, благодаря точному удару Алексея Сыча. Как оказалось, это был первый и единственный гол всей встречи.

За счет победы Рух закрепился на шестой строчке таблицы УПЛ, имея теперь 30 очков. Колос в свою очередь остался восьмым с 24 очками.

В следующем туре Рух сыграет с Днепром-1, а Колос встретится с Шахтером.

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Статистика матча Колос - Рух 19-го тура УПЛ

Колос - Рух 0:1
Гол: Сыч, 3.

Колос: Фесюн - Лучкевич (Гусол, 83), Бондаренко, Бурда, Цуриков - Богданов, Демченко, Кариока (Велетень, 55), Тотовицкий (Безбородько, 64), Топалов (Ильин, 64) - Паулаускас (Салабай, 83).

Рух: Ледвий - Сыч, Слюбик, Дидык, Роман - Пастух, Пидгурский, Таллес (Притула, 56) - Климчук (Карабин, 68), Квасница (Рунич, 56), Плюмейн (Лях, 68).

Предупреждения: Богданов, Цуриков - Пидгурский.

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