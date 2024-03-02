Ворскла - Верес 2:1: обзор матча и результат игры 02.03.2024

Дубль Мякушко принес полтавской команде первые три очка под руководством Долганского.

В субботу, 2 марта, Ворскла в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги принимала на своем поле Верес.

Полтавская команда смогла выиграть первый поединок под руководством Сергея Долганского, одержав волевую победу со счетом 2:1.

Хозяева поля пропустили первыми перед перерывом от Марко Мрвальевича, но во втором тайме отыгрались и вырвали позитивный для себя результат благодаря дублю Сергея Мякушко.

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На данный момент Ворскла с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Верес идет на предпоследней, 15-й, позиции, имея в своем активе 12 баллов.

Статистика матча Ворскла - Верес 19-го тура чемпионата Украины

Ворскла - Верес 2:1

Голы: Мякушко, 48, 81 - Мрвальевич, 41

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 7 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 4 - 9

Фолы: 11 - 11

Атаки: 91 - 93

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Бацула, Хрипчук (Ковталюк, 87) - Сиссоко, Фелипе (Рамирес, 87), Скляр (Челядин, 60), Кане (Нестеренко, 80), Мякушко - Степанюк

Верес: Когут - Морозко, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко - Банада (Янаков, 85), Кучеров - Шастал (Шестаков, 83), Сикейра (Гайдучик, 84), Дахновский (Шарай, 66) - Мрвальевич

Предупреждения: Хрипчук, 10, Кане, 23, Скляр, 54, Исенко, 90+4 - Банада, 3, Жулио Сезар, 64, Сиккейра, 74.

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