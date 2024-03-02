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Динамо - Черноморец: результат матча

Обе команды показали неплохую атакующую игру.
Сегодня, 17:30
Динамо - Черноморец / fcdynamo.kiev.ua
Динамо - Черноморец / fcdynamo.kiev.ua

В субботу, 2 марта, киевское Динамо принимало дома одесский Черноморец.

Хозяева дважды должны были забивать уже в первые пять минут, но удача была на стороне Черноморца. Игра довольно быстро успокоилась, команды аккуратно прощупывали друг друга, обмениваясь полумоментами.

Вскоре Динамо уверенно перехватил инициативу, сначала Ванат пробил в перекладину, а потом Шепелев на добивании после собственного удара открыл счет.

Второй тайм стартовал с ряда атак Черноморца, но ни одна из них не окончилась голом. А потом очень много работы появилось у Варакуты, но кипер гостей уверенно отвел все угрозы от своих ворот. По итогу гол Шепелева так и остался единственным в этой встрече.

Статистика матча Динамо - Черноморец 19-го тура чемпионата Украины

Динамо - Черноморец 1:0
Гол: Шепелев, 37

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 17 - 7
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 6 - 1
Фолы: 17 - 10
Атаки: 114 - 71

Динамо: Бущан - Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев (Тымчик, 89) - Бражко, Шапаренко, Шепелев (Андриевский, 75), Волошин, Кабаев (Бенито, 89) - Ванат (Супряга, 75).

Черноморец: Варакута - Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев (Ипалибо, 75), Кузык (Присяжнюк, 89), Авагимян - Штогрин, Бойчук, Иеде (Зе Гомес, 75).

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