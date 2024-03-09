Полесье - Александрия 1:2: обзор матча и результат игры 09.03.2024
В субботу, 9 марта, в Житомире на Центральном стадионе прошел матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Александрия навестила Полесье.
Гостям удалось отметиться быстрым голом. Владислав Калитвинцев навесил с фланга, а Николай Михайленко ударом головой отправил мяч в сетку ворот Дениса Бойко.
В середине второго тайма подопечным Юрия Калитвинцева удалось восстановить паритет, когда Артем Козак реализовал пенальти за фол на Лукасе Тейлоре, который затем успеет отличиться не с лучшей стороны.
За 12 минут до конца основного времени Александрия вновь вышла вперед. Александр Беляев прострелил на дальнюю штангу, где Артем Шулянский замкнул передачу.
А спустя пять минут вышеупомянутый Тейлор заработал вторую желтую карточку за отмашку в центре поля. В оставшиеся минуты ни одна из команд больше не забивала.
В итоге Полесье потерпело неожиданное поражение. После зимних "каникул" житомирский коллектив набрал всего одно очко в трех играх. Сейчас же Полесье занимает шестое место с 33 очками.
Александрия в свою очередь вернулась на 11-ю строчку таблицы УПЛ, обойдя Зарю. На счету команды Руслана Ротаня 20 баллов.
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Статистика матча Полесье - Александрия 20-го тура УПЛ
Полесье - Александрия 1:2
Голы: Козак, 62 (пен.) - Михайленко, 10, Шулянский, 78.
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 9 - 11
Полесье: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Коста (Мустафаев, 46), Танковский (Кравченко, 85), Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Крушинский, 46), Козак - Будковский.
Александрия: Шевченко - Копина (Скорко, 85), Логинов, Кампуш, Мартынюк - Калюжный, Михайленко (Шостак, 81), Ковалец - Калитвинцев (Беляев, 71), Кулаков (Погорилый, 71), Шулянский (Костышин, 81).
Предупреждения: Михайличенко, Тейлор - Калюжный.
Удаление: Тейлор, 83 (Полесье, вторая желтая карточка).
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