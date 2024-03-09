iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Полесье - Александрия 1:2: обзор матча и результат игры 09.03.2024

После зимнего перерыва команда Юрия Калитвинцева не впечатляет ни игрой, ни результатами.
Сегодня, 17:39
Полесье - Александрия / УПЛ
Полесье - Александрия / УПЛ

В субботу, 9 марта, в Житомире на Центральном стадионе прошел матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором Александрия навестила Полесье.

Гостям удалось отметиться быстрым голом. Владислав Калитвинцев навесил с фланга, а Николай Михайленко ударом головой отправил мяч в сетку ворот Дениса Бойко.

В середине второго тайма подопечным Юрия Калитвинцева удалось восстановить паритет, когда Артем Козак реализовал пенальти за фол на Лукасе Тейлоре, который затем успеет отличиться не с лучшей стороны.

За 12 минут до конца основного времени Александрия вновь вышла вперед. Александр Беляев прострелил на дальнюю штангу, где Артем Шулянский замкнул передачу.

А спустя пять минут вышеупомянутый Тейлор заработал вторую желтую карточку за отмашку в центре поля. В оставшиеся минуты ни одна из команд больше не забивала.

В итоге Полесье потерпело неожиданное поражение. После зимних "каникул" житомирский коллектив набрал всего одно очко в трех играх. Сейчас же Полесье занимает шестое место с 33 очками.

Александрия в свою очередь вернулась на 11-ю строчку таблицы УПЛ, обойдя Зарю. На счету команды Руслана Ротаня 20 баллов.

Читай также: Два пенальти позволили Манчестер Юнайтед обыграть Миколенко и его Эвертон

Статистика матча Полесье - Александрия 20-го тура УПЛ

Полесье - Александрия 1:2
Голы: Козак, 62 (пен.) - Михайленко, 10, Шулянский, 78.

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 9 - 11

Полесье: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Коста (Мустафаев, 46), Танковский (Кравченко, 85), Назаренко (Фортюне, 59), Грицук (Крушинский, 46), Козак - Будковский.

Александрия: Шевченко - Копина (Скорко, 85), Логинов, Кампуш, Мартынюк - Калюжный, Михайленко (Шостак, 81), Ковалец - Калитвинцев (Беляев, 71), Кулаков (Погорилый, 71), Шулянский (Костышин, 81).

Предупреждения: Михайличенко, Тейлор - Калюжный.

Удаление: Тейлор, 83 (Полесье, вторая желтая карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины ФК Полесье

Статьи по теме

УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс сыграет с Оболонью УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс сыграет с Оболонью
Ворскла вырвала в гостях победу над Черноморцем Ворскла вырвала в гостях победу над Черноморцем
Бомбардиры УПЛ: лидеры "промолчали", Волошин присоединился к гонке Бомбардиры УПЛ: лидеры "промолчали", Волошин присоединился к гонке
Борнмут с Забарным на последних минутах избежал поражения от Шеффилда Борнмут с Забарным на последних минутах избежал поражения от Шеффилда
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США продолжается восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:24
Борнмут с Забарным на последних минутах избежал поражения от Шеффилда
Европа19:15
Атлетико без Гризманна уступил Кадису
Европа18:54
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Украина18:49
УХЛ: Днепр обыграл Кременчуг в четвертом матче плей-офф
Формула 118:44
"Сайнс - аппендицит 2:0": пилот Феррари с отцом воссоздали семейное фото
Европа18:33
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа18:25
Хет-трик Кейна помог Баварии уничтожить Майнц
Европа18:15
В матче Манчестер Юнайтед - Эвертон были установлены сразу четыре рекорда
Европа17:51
Реал нацелился на подписание юного защитника Лилля
Украина17:44
УПЛ: Ворскла обыграла Черноморец, Полесье проиграло Александрии, Кривбасс сыграет с Оболонью
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK