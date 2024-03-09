Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0: обзор матча и результат игры 09.03.2024

В субботу, 9 марта, программу 28-го тура Английской Премьер-лиги на Олд Траффорд открывали Манчестер Юнайтед и Эвертон.

Уже на 10-й минуте матча манкунианцы получили право на пенальти после того, как Джеймс Тарковски ударил по ноге Алехандро Гарначо в пределах своей штрафной площади.

Бруно Фернандеш с "точки" переиграл Джордана Пикфорда, который был близок к тому, чтобы отбить удар. Португалец забил лишь свой четвертый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Получив преимущество, "красные дьяволы" более комфортно себя почувствовали. И вскоре Гарначо снова удалось заработать 11-метровый - Бен Годфри повторил "подвиг" своего одноклубника.

В этот раз к мячу подошел Маркус Рэшфорд: пробил форвард в один угол, а вратарь прыгнул в другой.

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После перерыва МЮ позволил гостям завладеть мячом и инициативой, но из всех 12 ударов за вторые 45 минут "ириски" попали в створ всего четыре раза - Андре Онана ушел с поля, не пропустив.

Манчестер Юнайтед закрепился на шестой строчке таблицы АПЛ, имея теперь 47 очков. Эвертон пока что остается 16-м с 25 баллами.

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба и отыграл 88 минут. В одном эпизоде он сыграл рукой, но судья не решился ставить третий пенальти за один тайм.

Источник: скриншот

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон 28-го тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0

Голы: Фернандеш, 12 (пен.), Рэшфорд, 36 (пен.).

Ожидаемые голы (xG): 2,93 - 1,26

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 15 - 23

Удары в створ: 8 - 6

Фолы: 13 - 11

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Эванс (Камбвала, 89), Линделеф - Мэйну (Амрабат, 79), Каземиро, Фернандеш, МакТоминей, Гарначо (Антони, 83) - Рэшфорд.

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко (Шермити, 88) - Харрисон (Доббин, 61), Онана, Гарнер (Янг, 75), МакНил, Дукуре (Гомеш, 61) - Бету (Калверт-Льюин, 61).

Предупреждения: МакТоминей - Онана, Дукуре.

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