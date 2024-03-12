Динамо - Заря 2:0: обзор матча и результат игры 12.03.2024

Киевляне приближаются к первому месту чемпионата Украины, а луганчане продолжают удивлять своих фанатов с негативной стороны.

Во вторник, 12 марта, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Динамо и Зарей.

Поединок происходил при не самых удобных погодных условиях - в столице Украины шел снег, к которому, судя по всему, не все были готовы.

Команды играли мячом, который не очень был заметен во время трансляции, а самым расчищенным местом на поле были вратарские площади. Но несмотря на все это матч решили провести.

Хотя начальник "черно-белых" Игорь Гузь заявил, что в команде все хорошо и нет никаких проблем с задержками зарплат, основной состав говорил об обратном. На игру против киевлян вышли легионеры и игроки молодежного состава. Лишь Александр Сапутин остался единственным украинским игроком обычного состава Зари. К тому же, у гостей была укороченная скамейка запасных.

Учитывая такие проблемы у соперника, Динамо не могло не воспользоваться ситуацией. Подопечные Александра Шовковского ожидаемо владели инициативой и превосходили оппонента по всем показателям.

Гол пришел после не самой сложной комбинации. В середине первого тайма Константин Вивчаренко забросил мяч вперед на Владислава Ваната, который удачно принял мяч и с близкого расстояния переиграл Сапутина.

Источник: УПЛ

После перерыва ситуация на поле не сильно изменилась, разве что перестал идти снег, так что видимость стала чуть лучше.

Луганчане пару раз попытались угрожать воротам Георгия Бущана, но это был явно не их день. "Бело-синие" в свою очередь сумели удвоить преимущество.

За пять минут до конца основного времени Александр Андриевский исполнил подачу со штрафного, а Денис Попов ударом головой поразил ворота Сапутина, который хоть и коснулся мяча, но отбить его не смог.

За счет победы Динамо закрепилось на четвертом месте и приблизилось на расстояние одного очка к Днепру-1, который немногим ранее не смог обыграть ЛНЗ. Заря же остается двенадцатой, имея в активе 19 очков и множество вопросов от фанатов клуба.

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Статистика матча Динамо - Заря 21-го тура УПЛ

Динамо - Заря 2:0

Голы: Ванат, 30, Попов, 85.

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 11 - 7

Атаки: 115 - 53

Динамо: Бущан - Тымчик (Караваев, 46), Попов, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Шепелев, Волошин, Шапаренко (Андриевский, 81), Кабаев (Диалло, 89) - Ванат.

Заря: Сапутин - Капустян, Джордан, Токарь, Жуниньо - Башич, Азиангбе, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1) - Ндур (Гильерме, 79).

Предупреждения: Шепелев, Шапаренко.

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