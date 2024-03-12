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Днепр-1 снова потерял очки, теперь не обыграли ЛНЗ

Хозяева оказались очень неуступчивыми.
Сегодня, 14:57
ЛНЗ - Днепр-1 / upl.ua
ЛНЗ - Днепр-1 / upl.ua

Во вторник, 12 марта, ЛНЗ принимал в Ковалевке Днепр-1.

ЛНЗ начал очень бодро, сразу связалась гостей по рукам и ногам и оформил пару неплохих моментов. У Волынца было немало работы в первом тайме и он с ней справился на ура.

Сразу со свисток на второй тайм ЛНЗ провел отличную атаку, но в ответ получил гол. Пеньков, замыкая прострел, попал в Гуцуляка, а Филиппов с отскока открыл счет. Хозяева ответили уже через 10 минут, Салиху замкнул классную передачу Бара.

Хозяева снова надавили, и снова Волынцу пришлось выручасть свою команду, еще и Шестаков простил головой почти у упор. Днепр-1 пытался огрызнуться, но не особо удачно. Матч завершился ничьей 1:1.

Статистика матча ЛНЗ - Днепр-1 21-го тура УПЛ

ЛНЗ - Днепр-1 1:1
Голы: Салиху, 57 - Филиппов, 47

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 9 - 5
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 9 - 6

ЛНЗ: Пеньков - Каплиенко, Салиху, Муравский, Насонов - Яшари (Олейник, 87), Рыбалка, Бар - Г. Пасич, Хобленко (Прядун, 84), С. Шестаков (Наумец, 84).

Днепр-1: Волынец - Горбунов (Мельниченко, 77), Сарапий, Адамюк, Мирошниченко - Рубчинский, Бабенко - Очеретько (Гаджиев, 46), Пихаленок, Гуцуляк - Филиппов (Кивинда, 65, Бабенко, 84).

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