Заря - Металлист 1925 2:1: обзор матча и результат игры 31.03.2024

В воскресенье, 31 марта, Заря встречалась с Металлистом 1925 в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Харьковская команда уже в пятом матче подряд не смогла добыть первую победу под руководством Виктора Скрипника, потерпев поражение от луганчан со счетом 1:2.

Заря вышла вперед под конец первого тайма, когда после отличной разрезной передачи от Арсения Батагова отличился Эдуардо Герреро.

В середине второй половины игры, которая началась с задержкой из-за воздушной тревоги, Металлисту 1925 удалось отыграться усилиями Дмитрия Юсова, переправившего мяч в ворота после подачи с углового. Тем не менее вскоре все тот же Герреро подловил голкипера соперника и неожиданно пробил из-за пределов штрафной точно под ближнюю стойку.

Под конец матча он снова был прерван из-за воздушной тревоги, а после возобновления результат остался неизменным.

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Заря, набрав 22 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Металлист 1925 с 16 баллами идет на 15-й позиции.

Статистика матча Заря - Металлист 1925 22-го тура чемпионата Украины

Заря - Металлист 1925 2:1

Голы: Герреро, 41, 76 - Юсов, 63

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 5 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 10 - 12

Атаки: 109 - 92

Заря: Сапутин - Бутко, Джордан, Батагов, Вантух (Боль, 64) - Башич, Яцик (Мишнев, 84) - Кирюханцев (Бугай, 64), Чурко (Мичин, 80), Антюх - Герреро (Ндур, 79)

Металлист 1925: Проценко - Капинус, Имереков, Червак (Бычек, 46, Сидоров, 65), Фарина - Русин (Жичиков, 32), Юрченко (Вачиберадзе, 82), Габелок - Юсов, Дмитренко, Овусу (Борячук, 82)

Предупреждения: Ндур, Башич - Юсов.

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