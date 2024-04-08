У форварда Полесья перелом лицевой кости лица

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Полесье обыграло Минай (3:2).

Житомирский клуб на последних минутах встречи остался в меньшинстве - Филипп Будковский покинул поле из-за травмы.

Исполняющий обязанности главного тренера Полесья Сергей Шищенко сообщил, что у украинца тяжелая травма.

"Пока не знаю, каков характер травмы, но перелом лицевой кости лица, поэтому очень тяжелая травма скорее всего", - приводит слова тренера УПЛ ТБ.

В текущем сезоне Будковский провел 18 игр в УПЛ, в которых забил четыре гола.

Ранее Ярмоленко оценил свои шансы сыграть на Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!