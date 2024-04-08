У форварда Полесья перелом лицевой кости лица
Будковский выбыл на длительный срок.
В рамках 23-го тура чемпионата Украины Полесье обыграло Минай (3:2).
Житомирский клуб на последних минутах встречи остался в меньшинстве - Филипп Будковский покинул поле из-за травмы.
Исполняющий обязанности главного тренера Полесья Сергей Шищенко сообщил, что у украинца тяжелая травма.
"Пока не знаю, каков характер травмы, но перелом лицевой кости лица, поэтому очень тяжелая травма скорее всего", - приводит слова тренера УПЛ ТБ.
В текущем сезоне Будковский провел 18 игр в УПЛ, в которых забил четыре гола.
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