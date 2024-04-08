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Минай - Полесье 2:3: обзор матча и результат игры 08.04.2024

Команда Желько Любеновича попыталась оформить камбек с 0:3, но житомирский коллектив удержал победный результат.
Сегодня, 15:57

В понедельник, 8 апреля, программу 23-го тура Украинской Премьер-лиги подхватили Минай и Полесье.

Хозяева поля в последних двух матчах немного исправили свое положение, набрав четыре очка. А вот у гостей все совсем плохо: одно очко в последних пяти матчах чемпионата, а также поражение в полуфинале кубка Украины от Ворсклы.

Но в этот день подопечные Сергея Шищенко сумели прервать свой порочный круг.

На 9-й минуте Луифер Эрнандес открыл счет в матче, он же спустя некоторое время оформил дубль.

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В середине второй половины встречи Эмиль Мустафаев довел счет до разгромного, но через шесть минут Денис Устименко отыграл один мяч, а под занавес встречи форвард оформил дубль. 

Однако это был максимум, на который мог рассчитывать коллектив Желько Любеновича.

Минай продолжает оставаться худшей командой чемпионата, имея 14 очков. Полесье в свою очередь завоевало первую победу после зимних каникул: шестое место и 36 очков.

Статистика матча Минай - Полесье 23-го тура УПЛ

Минай - Полесье 2:3
Голы: Устименко, 65, 87 - Эрнандес, 9, 23, Мустафаев, 59.

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 5 - 10
Удары в створ: 2 - 7
Фолы: 5 - 9
Атаки: 95 - 102

Минай: Кемкин - Чуев (Поддубный, 51), Немчанинов, Скиба - Кисиль (Дмитрук, 80), Витенчук, Петько (Семотюк, 68), Корнейчук (Ременяк, 46) - Кораблин, Устименко, Гуничев (Вакула, 46).

Полесье: Кудрик - Тейлор (Михайличенко, 64), Чоботенко, Кравец, Смоляков - Крушинский (Танковский, 53), Коста (Грицук, 59), Козак, Мустафаев, Назаренко (Петряк, 64) - Эрнандес (Будковский, 60).

Предупреждения: Гуничев, Семотюк - Петряк, Танковский.

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