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Полесье - Ворскла 1:0: обзор матча и результат игры 29.04.2024

Житомирский клуб под руководством Сергея Шищенко выиграл третий из последних четырех матчей в рамках чемпионата Украины.
Сегодня, 19:56
Полесье - Ворскла / УПЛ
Полесье - Ворскла / УПЛ

В понедельник, 29 апреля, в Житомире программу 26-го тура Украинской Премьер-лиги закрывали Полесье и Ворскла.

В первом тайме команды продемонстрировали примерно равную игру, которая, к сожалению, не привела к забитым голам.

После перерыва команда Сергея Шищенко завладела инициативой, которая все же принесла свои плоды.

За десять минут до конца основного времени Александр Назаренко воспользовался передачей Эмиля Мустафаева и нанес результативный удар. Как оказалось, это был единственный гол всего поединка.

За счет победы Полесье закрепилось на шестом месте, имея теперь 42 очка. Ворскла в свою очередь упустила возможность обойти ЛНЗ: восьмое место и 30 очков.

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Статистика матча Полесье - Ворскла 26-го тура УПЛ

Полесье - Ворскла 1:0
Гол: Назаренко, 80.

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 9 - 6
Атаки: 66 - 77

Полесье: Кудрик - Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко - Коста (Танковский, 63), Кушниренко (Ндукве, 87), Козак (Петряк, 63), Мустафаев, Назаренко - Фортюне (Грицук, 90+2).

Ворскла: Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула (Родригес, 85) - Павлюк, Сиссоко, Кане (Глущенко, 81), Челядин (Толи, 81), Мякушко (Нестеренко, 46) - Степанюк.

Предупреждения: Танковский, Кушниренко - Мякушко, Хрипчук, Павлюк.

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