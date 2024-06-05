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Супряга и Бенито перейдут в Днепр-1 - СМИ

Клубы совершили масштабную сделку.
Сегодня, 22:17
Владислав Супряга / ФК Динамо Киев
Владислав Супряга / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Владислав Супряга и полузащитник Бенито будут выступать за Днепр-1.

Как сообщает FCDNIPRO.COM, футболисты перейдут в днепровский клуб на правах аренды до конца сезона.

Супряга в прошлом сезоне провел 8 матчей за Динамо, за которые сделал две голевые передачи. На счету Бенито 23 игры, два гола и один ассист.

Отметим, что Динамо подписало Пихаленка.

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