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Днепр-1 получил трансферный бан

Четвертая команда Украины по итогам прошедшего сезона имеет незакрытые финансовые вопросы.
Сегодня, 08:26
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

У Днепра-1 возникнут серьезные проблемы с входящими трансферами.

Как сообщает Cуспільне со ссылкой на Tribuna.com, коммерческий директора днепрян Вячеслав Фридман подтвердил информацию инсайдеров о том, что на клуб был наложен трансферный бан.

"Це звичайна робота футбольного клубу під час війни, коли складна ситуація з фінансами. У всіх труднощі — вирішуємо питання. Нелегко, нікому не легко. Якщо клуб виживає, нічого ганебного в цьому немає", - сказав Фрідман.

Ранее появилась информация, что у клуба есть задолженность перед игроками по заработной плате.

К тому же сообщается, что Днепр-1 не выплатил футболистам премиальные за сезон-2022/23, когда команда стала серебряным призером Украинской Премьер-лиги.

Фридман заявил, что клуба "решает данный вопрос", чтобы лишиться запрета на регистрацию новых игроков.

Стоит отметить, что для днепрян это уже второй трансферный бан за последний год. Ранее они были наказаны в декабре за задолженность перед бывшим тренером Игором Йовичевичем. В феврале клуб решил данную проблему. 

Напомним, что Днепр-1 продал Александра Пихаленка в Динамо, которое в свою очередь может отправить нескольких футболистов в обратном направлении.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины СК Днепр-1

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