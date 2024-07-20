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Шахтер минимально проиграл новичку АПЛ на сборах

"Горняки" уступили Ипсвичу.
Сегодня, 17:55
Ипсвич - Шахтер / Getty Images
Ипсвич - Шахтер / Getty Images

В рамках предсезонной подготовки на сборах в Словении донецкий Шахтер встретился с новичком элитного английского дивизиона Ипсвичем.

"Горняки" играли в первом тайме почти основным составом, а вот „трактористам“ пришлось обходиться полурезервом в течение всего поединка. Впрочем именно они открыли счет и именно в первом тайме.

На 23-й минуте голом в ворота Дмитрия Ризныка отметился Сэм Морси. Это взятие ворот стало единственным в поединке.

Через неделю у Шахтера еще запланирована игра с Динамо Загреб, которая, скорее всего, станет последней перед стартом УПЛ, где коллектив Марино Пушича в первом туре должен сыграть с Полесьем.

Ипсвич - Шахтер 1:0

Гол: Морси, 23

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер АПЛ Ипсвич

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