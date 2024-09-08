Кобин заговорил о снятии Ингульца с УПЛ - коуч рассказал о разговоре с Поворознюком

На днях появилась информация о возможном снятии Ингульца с розыгрыша украинской Премьер-лиги из-за недопущения домашнего стадиона в Петрово.

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Главный тренер кировоградской команды Василий Кобин рассказал о разговоре с Александром Поворознюком, заявив, что команда действительно может исчезнуть.

"Позавчера поздно вечером разговаривал с Поворознюком. Он заверил меня, что принял твердое решение снять клуб с чемпионата УПЛ.

Я занимаюсь своей работой. Мы должны были использовать паузу для сборных – улучшали функциональное состояние, проработали определенные тактические моменты. Вчера у нас был запланирован спарринг с одним из клубов УПЛ. Мы его провели смешанными составами. Сегодня у футболистов выходной, завтра в 17:00 должны были собраться на тренировке. Но я уже написал в клубном чате, что мы ждем официальных заявлений от руководства и держим связь в телефонном режиме.

У президента были серьезные планы – например, восстанавливать академию. Контракт с нашим штабом подписан на три года. Александр Григорьевич обещал сделать все, чтобы матч 6-го тура против Черноморца мы сыграли дома на собственном стадионе. Из последнего разговора я понимал, что он глобально разочаровался в некоторых моментах, которые есть в нашем футболе. В его глазах я увидел, что человек теряет искру – его деморализовало эта ситуация", - цитирует Кобина ТаТоТаке.

Напомним, матч между Ингульцем и Черноморцем запланирован на 14 сентября. Игра должна стать первым домашним матчем для команды Александра Поворознюка.

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