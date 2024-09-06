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Клуб УПЛ может неожиданно сняться с чемпионата - журналист сообщил подробности

Ингулец хочет играть на родном стадионе.
Сегодня, 16:47
Александр Поворознюк
Александр Поворознюк

Одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк может снять свою команду с нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

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По информации Бурбаса, в офис клуба поступило письмо из Комитета аттестации стадионов, которым команде из Петрова запрещают играть на построенной арене. Поворознюк отреагировал достаточно критично – функционер рассматривает вариант снятия команды с чемпионата.

Стоит отметить, что в этом сезоне у Ингулеца еще не было домашних матчей.В субботу, 14 сентября 2024 года, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги между Ингульцем и одесским Черноморцем.

Напомним, занимает 14 строчку, имея в своем активе 3 турнирных пункта после 5 сыгранных матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Ингулец

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