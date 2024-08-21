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Ингулец вылетел из Кубка Украины, проиграв второлиговой команде

Коллектив из УПЛ уступил в серии пенальти.
Сегодня, 18:25
Ингулец
Ингулец

В рамках третьего раунда Кубка Украины Ингулец в гостях встретился со второлиговым Пробием из Городенки.

Команды не выявили победителя в основное время. Такая же участь постигла коллективы и в овертайме, которые закончились со счетом 2:2.

Таким образом, матч перешел в серию пенальти. В «лотерее» сильнее оказался именно Пробий, который победил со счетом 4:2.

Пробий (Городенка) - Ингулец 2:2 (серия пенальти - 4:2)

Голы: Харук, 22, Оринчак, 78 - Пушкарев, 63, Виливальд, 86

Напомним, по дороге на матч против Пробия президент Ингульца Александр Поворознюк попал в ДТП.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины Ингулец

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