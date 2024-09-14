Шахтер - Карпаты 5:2: обзор матча и результат игры 14.09.2024

"Горняки" эффектно разобрались со львовским соперником перед стартом в Лиге чемпионов.

В субботу, 14 сентября, Шахтер встречался с Карпатами в заключительном матче игрового дня шестого тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки", которые уже на следующей неделе 18 сентября начнут выступления в Лиге чемпионов поединком с Болоньей, обеспечили себе отличное настроение перед стартом в еврокубке, разгромив львовского соперника со счетом 5:2.

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Шахтер открыл счет на 21-й минуте встречи усилиями Александра Зубкова, который мощно пробил в ближнюю девятку, однако Карпаты смогли быстро отыграться, когда Евгений Пидлепенец после подачи углового расстрелял ворота из пределов вратарской.

Тем не менее еще до перерыва команда Марино Пушича обеспечила себе разгромное преимущество. Артем Бондаренко за десять минут оформил дубль, перебросив благодаря рикошету голкипера и пробив в дальний угол из штрафной, а перед перерывом отличился Даниил Сикан, головой замкнув навес.

В середине второй половины матча Бондаренко записал себе в актив хет-трик. На 65-й минуте полузащитник "горняков" выскочил на голкипера и успешно подсек мяч над ним. До конца встречи львовьянам удалось лишь отквитать один мяч. На 84-й минуте Амбросий Чачуа замкнул на ближней прострел справа.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Шахтер набрал девять очков в пяти матчах и занимает шестую строчку в турнирной таблице УПЛ. Карпаты с пятью баллами после шести поединков идут на 12-м месте.

Статистика матча Шахтер - Карпаты шестого тура чемпионата Украины

Шахтер - Карпаты 5:2

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 42 - Пидлепенец, 25, Чачуа, 84

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 14 - 6

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 2 - 6

Фолы: 5 - 8

Атаки: 69 - 64

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Бондар, Франьич, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Крыськив (Степаненко, 56), Судаков (Марлон, 80) - Зубков (Педриньо да Силва, 57), Сикан (Траоре, 66), Кевин (Эгиналду, 66).

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Адамюк, Саков - Чачуа (Клименко, 88), Альварес, Бруниньо (Шах, 46) - Пидлепенец (Стенио, 46), Устименко (Игор, 57), Костенко (Тлумак, 75).

Предупреждения: Крыськив, Педриньо Азеведо, Кевин.

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