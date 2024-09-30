Заря - Ворскла 2:0: обзор матча и результат игры 30.09.2024

Луганчане создали много моментов с игры, но обыграть соперника им удалось за счет угловых.

В понедельник, 30 сентября, в Киеве программу восьмого тура Украинской Премьер-лиги закрывали Заря и Ворскла.

На старте этого сезона команды демонстрировали не самый уверенный футбол, в результате чего они расположились в середине турнирной таблицы. Но в этот день одна из них все же вспомнила, что еще совсем недавно она была бронзовым призером чемпионата.

По ходу первого тайма номинальные хозяева поля завладели инициативой и создали несколько хороших моментов. Но гол пришел после углового под занавес тайма.

Роман Вантух исполнил подачу, Джордан головой скинул мяч дальше на Филиппа Будковского, а тот нанес мощный удар мимо Павла Исенко.

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После перерыва ситуация в матче никак не изменилась: преимущество было на стороне "черно-белых", а гости пытались как-то вернуться в игру. В конце поединка они даже могли это сделать, но попали в штангу.

А вскоре после этого момента Заря наказала своего соперника за расточительность. И снова после углового. Только в этот раз Джордан все сделал сам, замкнул подачу на ближней штанге.

Заря победила со счетом 2:0 и подняалсь на седьмое место, заработав 12 очков. Ворскла тем временем идет девятой, имея на три балла меньше.

Статистика матча Заря - Ворскла восьмого тура УПЛ

Заря - Ворскла 2:0

Голы: Будковский, 45, Джордан, 86.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 17 - 7

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Кирюханцев, 72), Эскинья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) - Мичин, Дришлюк (Вакула, 89), Яцык, Антюх - Будковский (Супряга, 90+2), Горбач (Хахлев, 89).

Ворскла: Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Скляр (Ндукве, 64), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук - Кане (Бацуула, 64), Иеде, Мякушко (Черныш, 79).

Предупреждение: Эскинья.

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