iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Ворскла 2:0: обзор матча и результат игры 30.09.2024

Луганчане создали много моментов с игры, но обыграть соперника им удалось за счет угловых.
Сегодня, 19:59
Заря - Ворскла / ФК Заря
Заря - Ворскла / ФК Заря

В понедельник, 30 сентября, в Киеве программу восьмого тура Украинской Премьер-лиги закрывали Заря и Ворскла.

На старте этого сезона команды демонстрировали не самый уверенный футбол, в результате чего они расположились в середине турнирной таблицы. Но в этот день одна из них все же вспомнила, что еще совсем недавно она была бронзовым призером чемпионата.

По ходу первого тайма номинальные хозяева поля завладели инициативой и создали несколько хороших моментов. Но гол пришел после углового под занавес тайма.

Роман Вантух исполнил подачу, Джордан головой скинул мяч дальше на Филиппа Будковского, а тот нанес мощный удар мимо Павла Исенко.

Читай также: Будковский - автор 800-го гола Зари в чемпионатах Украины

После перерыва ситуация в матче никак не изменилась: преимущество было на стороне "черно-белых", а гости пытались как-то вернуться в игру. В конце поединка они даже могли это сделать, но попали в штангу.

А вскоре после этого момента Заря наказала своего соперника за расточительность. И снова после углового. Только в этот раз Джордан все сделал сам, замкнул подачу на ближней штанге.

Заря победила со счетом 2:0 и подняалсь на седьмое место, заработав 12 очков. Ворскла тем временем идет девятой, имея на три балла меньше.

Статистика матча Заря - Ворскла восьмого тура УПЛ

Заря - Ворскла 2:0
Голы: Будковский, 45, Джордан, 86.

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 17 - 7

Заря: Турбаевский - Жуниньо (Кирюханцев, 72), Эскинья, Джордан, Вантух (Тронтель, 89) - Мичин, Дришлюк (Вакула, 89), Яцык, Антюх - Будковский (Супряга, 90+2), Горбач (Хахлев, 89).

Ворскла: Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Скляр (Ндукве, 64), Нестеренко (Ковталюк, 79), Хрипчук - Кане (Бацуула, 64), Иеде, Мякушко (Черныш, 79).

Предупреждение: Эскинья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск ФК Ворскла Полтава

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидирует житомирский дуэт Назаренко-Гуцуляк Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидирует житомирский дуэт Назаренко-Гуцуляк
Таблица УПЛ: Александрия не отпускает Динамо, Ингулец остается без побед Таблица УПЛ: Александрия не отпускает Динамо, Ингулец остается без побед
Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года
Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство
Помочь журналистам

Видео

Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо
Бражко забил гол с центра поля в матче Левый Берег - Динамо

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Заря - Ворскла, матчи Борнмута, Вильярреала и Пармы
просмотров
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
просмотров

Последние новости

Формула 121:09
Альпин отказался от использования собственных силовых установок с 2026 года
Европа20:38
Капитан Штутгарта, с которым связывался Нагельсманн, сменил футбольное гражданство
Украина20:20
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: лидирует житомирский дуэт Назаренко-Гуцуляк
Украина20:13
Таблица УПЛ: Александрия не отпускает Динамо, Ингулец остается без побед
Украина20:04
УПЛ: Заря победой над Ворсклой закрыла восьмой тур
Украина19:59
Будковский юбилейным голом Зари принес ей победу над Ворсклой
19:52
ЧМ-2024 по футзалу: Аргентина разнесла Казахастан и вышла в полуфинал, где сыграет с Францией
Европа19:35
Стали известны ориентировочные сроки возвращения Малиновского
Украина19:34
Будковский - автор 800-го гола Зари в чемпионатах Украины
Бокс19:10
Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK