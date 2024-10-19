Полесье - Левый Берег 0:0: обзор матча и результат игры 19.10.2024

Команда Имада Ашура сделала "подарок" конкурентам в борьбе за лидерство.

В субботу, 19 октября, последними в этот игровой день десятого тура Украинской Премьер-лиги на поле вышли Полесье и Левый Берег.

После побед Динамо и Александрии житомирский клуб должен был побеждать, чтобы не отпускать конкурентов по борьбе за первое место.

Но новичок УПЛ сумел остановить фаворита данного противостояния, не позволив ему отличиться в своих воротах - матч завершился нулевой ничьей.

Таким образом Полесье осталось на третьем месте, имея в активе 21 очко, что на четыре меньше, чем у лидера чемпионата в лице Динамо.

А Левый Берег набрал восьмое очко, которое позволило ему догнать Колос - оба коллектива идут в зоне переходных матчей.

Читай также: Гарначо и Хойлунд принесли Манчестер Юнайтед три очка в игре с Брентфордом

Полесье - Левый Берег 0:0

Полесье: Волынец - Шастал (Виалле, 58), Чоботенко, Сарапий (Бристрич, 81), Михайличенко - Крушинский (Смоляков, 81), Кушниренко, Коста - Леднев, Эрнандес (Пайшау, 58), Назаренко.

Левый Берег: Механив - Соколов, Семенов, Якимов, Шаповал - Когут, Спиваков (Приходько, 80), Дедух, Сидней - Сухоручко, Синица (Войцеховский, 80).

Предупреждения: Крушинский, Коста, Сарапий - Спиваков, Шаповалов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!