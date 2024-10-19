Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1: обзор матча и результат игры 19.10.2024

Манкунианцы выдали непривычно для себя шикарный второй тайм, по ходу которого они вырвали победу.

В субботу, 19 октября, на Олд Траффорд в рамках восьмого тура Английской Премьер-лиги сошлись Манчестер Юнайтед и Брентфорд.

Стартовые минуты остались за гостями, а хозяева поля запомнились ужасным промахом Кристиана Эриксена и повреждением Маттейса Де Лигта, который получил удар коленом по голове, что привело к рассечению.

За весь первый тайм защитник три раза был вынужден покидать поле, чтобы ему остановили кровотечение. И третий раз привел к пропущенному мячу.

Источник: Getty Images

"Пчелы" заработали угловой, после чего арбитр попросил Де Лигта покинуть поле. В отсутствие нидерландца Брентфорд воспользовался преимуществом в росте - гол головой на счету Итана Пиннока. Эта ситуация разозлила Эрика тен Хага, который за свои слова получил желтую карточку.

Стоит отметить то, с каким настроем "красные дьяволы" вышли на второй тайм. С самого же его начала они завладели преимуществом, которое они очень быстро превратили в гол Алехандро Гарначо: Маркус Рэшфорд забросил мяч в штрафную, а аргентинец ударом в касание переиграл вратаря.

Вскоре Юнайтед вышел вперед. Бруно Фернандеш передачей пяткой направил мяч на Расмуса Хойлунда, который с близкого расстояния перебросил Марка Флеккена.

Источник: Getty Images

На 75-й минуте на поле появился Егор Ярмолюк, который должен был помочь своей команде спастись от поражения. Но подопечные Томаса Франка были ближе к тому, чтобы пропустить третий, а не сравнять счет. Но ни первого, ни второго так и не произошло.

Единственной проблемой для МЮ в конце встречи стала двойная травма: из-за повреждений не смогли продолжить игру Каземиро и Джонни Эванс.

Матч завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 2:1, что позволило ему подняться на десятое место, имея теперь в активе 11 очков. Брентфорд же опустился на 12-ю строчку с 10-ю баллами.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд восьмого тура АПЛ

Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1

Голы: Гарначо, 47, Хойлунд, 62 - Пиннок, 45+5.

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 0.98

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 23 - 8

Удары в створ: 11 - 2

Фолы: 4 - 5

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Де Лигт, Эванс (Линделеф, 88), Мартинес - Каземиро (Угарте, 88), Эриксен, Гарначо (Мазрауи, 90+1), Фернандеш, Рэшфорд - Хойлунд (Зиркзе, 74).

Брентфорд: Флеккен - ван ден Берг (Расмуссен, 87), Коллинз, Пиннок, Айер - Янельт (Ярмолюк, 74), Нергор, Дамсгор, Мбемо, Льюис-Поттер (Висса, 66) - Шаде (Карвалью, 74).

Предупреждения: Эванс, Далот - Нергор, Айер.

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