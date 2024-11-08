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Левый Берег - Ингулец 0:0: обзор матча и результат игры 08.11.2024

Поединок с незасчитанным голом завершился нулевой ничьей.
Сегодня, 20:28
Левый Берег и Ингулец сыграли вничью / ФК Левый Берег
Левый Берег и Ингулец сыграли вничью / ФК Левый Берег

В пятницу, 8 ноября, во втором матче игрового дня 13-го тура украинской Премьер-лиги Левый Берег принимал дома Ингулец.

Хозяева поля продлили свою серию без забитых мячей уже до восьми поединков и завершили противостояние с еще одним аутсайдером национального первенства нулевой ничьей.

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Гости в этом матче смогли поразить ворота соперника, когда на 32-й минуте Станислав-Нури Малыш удачно сыграл на добивании, но гол был отменен из-за игры рукой.

ФК Левый Берег
ФК Левый Берег

Левый Берег после этого матча с девятью очками занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Ингулец продолжает остаться без побед в чемпионате и с шестью баллами расположился на последней строчке.

Статистика матча Левый Берег - Ингулец 13-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Ингулец 0:0

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 5 - 7
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 3 - 10
Фолы: 11 - 17

Левый Берег: Механив - Астахов, Акымив, Семенов, Сидней - Войцеховский (Непейпиев, 66), Косовский, Галас (Синица, 46), Приходько (Спиваков, 66), И. Когут (М. Когут, 66) - Сухоручко.

Ингулец: Паламарчук - Билоцерковец (Пушкарев, 89), Виливальд, Шершень, Малыш, Мисик - Пятов (Лисняк, 70), Волохатый, Сад (Лосенко, 90+3) - Могильный (Резепов, 70) - Кисленко.

Предупреждения: Акимов, Непейпиев, Сухоручко - Пятов, Виливальд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Ингулец Украинская Премьер-лига Левый Берег

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